Представление об увольнении Насирова направили в высший корпус госслужбы

Кабинет министров направил представление Министерства финансов об увольнении отстраненного председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова на проверку в Национальное агентство по вопросам государственной службы, сообщают «Українськi новини».

«Есть представление министра финансов относительно председателя ГФС, отстраненного. Мы направляем его в высший корпус госслужбы по процедуре, согласно закону», — заявил на заседании правительства глава Кабмина Владимир Гройсман. При этом премьер-министр добавил, что правительство примет решение по этому вопросу после внесения предложения Нацагентством госслужбы.

Напомним, что Романа Насирова в марте 2017 года задержали в клинической больнице «Феофания» в рамках расследования уголовного производства, связанного с неправомерными, по мнению следствия, решениями председателя ГФС о рассрочке налоговых долгов предприятиям, связанным с беглым депутатом Верховной Рады Александром Онищенко. Сейчас обязанности руководителя ГФС временно возложены на его заместителя Мирослава Продана.

Как сообщали fakty.ua, Романа Насирова обязали до 19 марта носить электронный браслет, ему запрещено выезжать за пределы Киевской области.