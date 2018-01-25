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Из-за непогоды задерживается доставка почты в девяти областях

Инф. «ФАКТОВ»

25.01.2018 14:17 88

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«Укрпочта» предупредила, что из-за сложных погодных условий возникли задержки с доставкой почты в девять областей. Устранить эти задержки планируется к 26 января.

Как сообщает Мининфраструктуры, по состоянию на утро 25 января трудности с развозкой почты наблюдались в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Херсонской, Черкасской областях. В дальнейшем из-за снегопадов, заторов на трассах, перекрытия дорог возможны задержки с доставкой почты в Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Есть трудности с доставкой международных отправлений. Аэропорт «Борисполь» информирует о задержках в обслуживании грузов и почты как на импорт, так и на экспорт из-за ухудшения погоды.

Напомним, накануне погодные условия — сильные снегопады, ветер, метели — усложнили движение по нескольким крупным автотрассам.

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