Чубаров рассказал, кто «сдал» Крым

В ходе допроса в Оболонском райсуде Киева, состоявшемся в четверг, 25 января, народный депутат, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сказал, что Путин, захватывая Крым, «использовал обычный бандитский способ: толкнул, увидел, что нет ответа, и продолжил». И никто ему в этом не препятствовал.

«Если бы вы увидели, какое количество сотрудников СБУ, прокуратуры и милиции перешли на сторону России, вы бы поняли», — отметил Рефат Чубаров. Глава Меджлиса крымскотатарского народа считает, что в аннексии Крыма виновна не только Россия, но и страны и международные организации, которые брали на себя обязательства не допустить подобного сценария.

Рефат Чубаров сообщил, что в начале марта 2014 года, когда шел захват Крыма Россией, он встречался с послами Литвы и Латвии в Украине, генконсулом и секретарем посольства Турции, старшим советником Генсека ООН и верховным комиссаром ОБСЕ.

«В те дни у меня были и другие встречи с послами Франции, Словении и так далее. Они говорили о том, что международная общественность шокирована, но динамично ищет выход из этой ситуации. Международная общественность видит вопиющее нарушение прав, но исходит из того, что все должно быть решено дипломатическим путем. Международная общественность видит, что Украина избегает конфликтов, и обращается к вам с просьбой избегать их и в дальнейшем», — сказал Рефат Чубаров.

По его словам, такая позиция была практически у всех дипломатических миссий и послов, с которыми он общался.

«Если использовать слово „сдали“, то сдали все, кто имел обязательства не дать развиваться таким событиям. Сдала международная система, то есть все страны, входящие в международные организации, которые должны были об этом заботиться, начиная с ООН и завершая Украиной. Это если использовать термин „сдали“. Другое дело, если говорить о возможностях участников этих процессов, их правах и обязательствах. Тут надо подходить дифференцировано к Украине как государству и международным организациям. Но у людей в Крыму впечатление, что сдали», — подытожил Рефат Чубаров.

Как ранее сообщали fakty.ua, глава Меджлиса крымскотатарского народа рассказал в суде по делу о госизмене беглого экс-президента Виктора Януковича, как Россия захватывала Крым.