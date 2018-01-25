В женском финале Australian Open встретятся первая и вторая ракетки мира

На Открытом чемпионате Австралии по теннису определились участники финального матча в женском одиночном разряде. Ими стали румынка Симона Халеп и датчанка Каролина Возняцки, занимающие соответственно первую и вторую строку в мировом рейтинге.

В ½ финала турнира Халеп взяла верх над 16-й ракеткой мира немкой Анжелик Кербер, победившей на Australian Open в 2016 году. Поединок румынской и немецкой теннисисток продолжался 2 часа 20 минут и завершился победой нынешнего лидера мирового тенниса — 6:3, 4:6, 9:7. Отмечу, что в третьем сете Кербер дважды подавала на матч, однако Халеп дважды удалось отыграть матчболы.

В свою очередь Каролина Возняцки в решающем матче на пути к финалу победила обидчицу нашей Элины Свитолиной — бельгийку Элизе Мертенс (37-я в мире). Встреча продолжалась 1 час и 37 минут и завершилась в пользу более опытной датчанки — 6:3, 7:6 (2).

Финальный поединок в женском одиночном разряде пройдет в субботу, 27 января. Отмечу, что обе участницы решающей встречи ранее не выигрывали титул на турнирах «Большого шлема», хотя играли в финалах этих соревнований: 26-летняя Халеп — на «Ролан Гаррос» в 2014-м и 2017 годах, 27-летняя Возняцки — на US Open 2009-м и 2014-м.

К слову, победитель решающей встречи не только получит заветный трофей и 3,23 миллиона долларов призовых (проигравший — в два раза меньше), но и возглавит рейтинг сильнейших теннисисток планеты.

Добавлю, что теннисистки ранее шесть раз встречались между собой: счет личных встреч — 4:2 в пользу Возняцки.