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Давид Сакварелидзе

Правая рука Саакашвили пойдет под суд (фото)

Инф. «ФАКТОВ»

25.01.2018 14:37 187

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Львовская прокуратура в четверг, 25 января, вручила обвинительный акт бывшему заместителю Генерального прокурора Украины Давиду Сакварелидзе по делу о прорыве государственной границы в пункте пропуска «Шегини».

Судя по фотокопии, обнародованной Сакварелидзе в Facebook, ему инкриминированы четыре статьи Уголовного кодекса: ст. 293 («Групповое нарушение общественного порядка»), ч.2 ст. 332 («Незаконное перемещение лиц через госграницу»), ч.2 ст. 342 («Сопротивление представителям правоохранительных органов»), ч.1 ст. 343 («Вмешательство в деятельность правоохранительных органов») Уголовного кодекса.

Первый лист обвинительного заключения

Напомним, прорыв государственной границы Михеил Саакашвили и его соратники устроили 10 сентября 2017 года. Впоследствии суды оштрафовали самых активных участников прорыва.

Фото Facebook

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