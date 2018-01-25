Правая рука Саакашвили пойдет под суд (фото)

Львовская прокуратура в четверг, 25 января, вручила обвинительный акт бывшему заместителю Генерального прокурора Украины Давиду Сакварелидзе по делу о прорыве государственной границы в пункте пропуска «Шегини».

Судя по фотокопии, обнародованной Сакварелидзе в Facebook, ему инкриминированы четыре статьи Уголовного кодекса: ст. 293 («Групповое нарушение общественного порядка»), ч.2 ст. 332 («Незаконное перемещение лиц через госграницу»), ч.2 ст. 342 («Сопротивление представителям правоохранительных органов»), ч.1 ст. 343 («Вмешательство в деятельность правоохранительных органов») Уголовного кодекса.

Первый лист обвинительного заключения

Напомним, прорыв государственной границы Михеил Саакашвили и его соратники устроили 10 сентября 2017 года. Впоследствии суды оштрафовали самых активных участников прорыва.

Фото Facebook