Тука назвал предположительные даты освобождения украинских заложников

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука надеется, что очередной этап освобождения украинских заложников состоится в феврале — марте. Как сообщает УНИАН, об этом чиновник заявил после заседания правительства.

«Точной информацией не обладаю, переговорный процесс продолжается. По моим ожиданиям, в феврале — марте будет очередной обмен. Очень надеюсь, что всех, но есть определенные опасения, ведь мы не знаем места содержания значительного количества наших людей», — заявил Георгий Тука.

Замминистра добавил, что на сегодняшний день пропавшими без вести считаются свыше 400 украинцев.

Как сообщали fakty.ua, освобожденные украинские заложники встретились со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером и главой американской дипмиссии Мари Йованович.