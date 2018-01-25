Президенту предложили переименовать Днепропетровскую область

Общественные организации Днепропетровщины зарегистрировали петицию президенту о переименовании области в Сичеславскую. Об этом инициаторы петиции сообщили на пресс-конференции. В новом названии предлагается отразить как историю края, так и современные культурные мероприятия в регионе (например, театральный фестиваль «Сичеслав»).

Петиция была зарегистрирована 24 января. На сегодня собрано уже более 100 подписей, но инициаторы рассчитывают со следующей недели начать активную просветительскую кампанию и собрать нужные 25 тыс. голосов в требуемые сроки (90 дней).

Как сообщили представители общественных организаций, их инициатива уже была рассмотрена парламентским комитетом по вопросам правосудия и получила принципиальную поддержку. Авторы петиции рассчитывают, что после сбора необходимого числа подписей президент выступит как субъект законодательной инициативы и внесет в Раду соответствующее предложение.

«Временные рамки — в 2019 году», — уточнил один из авторов инициативы, председатель Днепропетровского общества политзаключенных и репрессированных Иван Дремлюга.

Напомним, город Днепропетровск, областной центр, был переименован в Днепр в 2016 году. Процедура переименования области более сложная, поскольку для этого необходимо внесение изменений в Конституцию.