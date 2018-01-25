Умер автор популярных триллеров Джек Кетчам

В среду, 24 января, в Нью-Йорке скончался известный американский писатель Джек Кетчам. Ему был 71 год. Он писал в жанре триллера, мистики и ужасов. В числе поклонников таланта Кетчама его коллега Стивен Кинг и многие голливудские знаменитости.

Даллас Уильям Мэйр (настоящее имя писателя) родился 10 ноября 1946 года в Ливингстоне (штат Нью-Джерси) в семье немецких иммигрантов. Высшее образование получил в Бостоне.

Даллас перепробовал множество профессий. Он преподавал в школе, пытался начать актерскую карьеру, был литературным агентом, продавцом, даже разливал газировку.

Но при этом Мэйр все время хотел писать рассказы. В детстве он отличался от своих сверстников буйной фантазией, обожал Хэллоуин, пересмотрел все классические фильмы ужасов. Будучи подростком, он познакомился с писателем Робертом Блохом, автором романа «Психо», который был блестяще экранизирован Альфредом Хичкоком. Блох стал наставником и другом для Далласа.

В 1980 году вышел в свет его первый роман — «Мертвый сезон». Автором значился Джек Кетчам. Такой псевдоним взял Мэйр. Книга стала бестселлером. Она вдохновила режиссера Уэса Крэйвена снять фильм «У холмов есть глаза», который приобрел статус культового.

Мэйр приобрел известность. За его новыми произведениями издатели выстраивались в очередь. Он получил несколько престижных литературных премий, в том числе премию Брэма Стокера.

Часть книг Кетчама были экранизированы — «Пропавший», «Девушка по соседству», «Красный», «Потомок», «Женщина».