Высший совет правосудия уволил "судью", назначенного Захарченко

Высший совет правосудия на заседании 25 января уволил судью Тельмановского районного суда Донецкой области Александра Попеку. Официальная причина — поведение, несовместимое с должностью судьи.

Как сообщает «Судебно-юридическая газета», в марте 2016 года главарь террористической «ДНР» Александр Захарченко «назначил» Александра Попеку судьей Новоазовского районного суда так называемой «ДНР». С тех пор он «осуществляет правосудие» на территориях, неподконтрольных украинскому правительству.

В ходе рассмотрения дела судьи-перебежчика было установлено, что после начала АТО он не обращался с заявлением о прикреплении к Славянскому горрайонному суду Донецкой области. Также судья проигнорировал заседания дисциплинарной палаты, что «напрямую свидетельствует о нарушении профессиональной этики, пренебрежении обязанностями и говорит о деятельности, направленной на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины».

Напомним, ранее в Киеве наконец уволили судью, который отправлял за решетку активистов Евромайдана.