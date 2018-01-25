Первым финалистом Australian Open среди мужчин стал двухметровый хорват (видео)

На кортах Мельбурна близится к завершению первый в сезоне турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Австралии, призовой фонд которого составляет 43 миллиона долларов. Первым финалистом состязаний стал шестой «сеяный» хорват Марин Чилич. 29-летний гигант (его рост — 198 см) за два часа и 18 минут в трех сетах одолел британца Кайла Эдмунда — 6:2, 7:6 (4), 6:2, став первым в истории хорватом, который сыграет в решающем матче Australian Open. Кроме того, Чилич уже заработал на Зеленом континенте 1,6 миллиона долларов призовых и гарантировал себе самую высокую в карьере третью строку в мировом рейтинге.

Кстати, перед одной из подач хорват ударил мячом о корт целых 27 (!) раз, но в итоге подал мимо.

В финале турнира живущий в Монако уроженец Боснии и Герцеговины Чилич сыграет с победителем встречи Чхун Хен (Южная Корея) — Роджер Федерер (Швейцария), которая намечена на 26 января.

Ранее fakty.ua сообщали, что в женском финале Открытого чемпионата Австралии сразятся датчанка Каролина Возняцки и румынка Симона Халеп.