Кредиты обойдутся дороже: НБУ повысил учетную ставку

Национальный банк Украины повысил учетную ставку с 14,5% до 16% годовых. Новые условия будут действовать с 26 января. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Учетная ставка представляет собой процент, под который центральный банк предоставляет кредиты коммерческим банкам. Повышение учетной ставки означает более дорогие кредиты для банков, за которым могут последовать более жесткие условия выдачи потребительских кредитов.

В Нацбанке объясняют, что к более жесткой монетарной политике решили перейти, чтобы сдержать потребительскую инфляцию и к 2019 году вернуть ее в целевой диапазон.

Ранее в НБУ рассчитывали, что в 2017 году инфляция составит 8% ± 2 п.п., но показатель оказался существенно выше прогнозного — 13.7%. Как ожидается, в результате принятых Нацбанком мер в течение 2018−2020 годов инфляция будет постепенно снижаться, а в 2020 году замедлится до желаемых 5.0%.

Что касается текущего года, то по прогнозам НБУ, в 2018 году инфляция будет оставаться высокой: 8,9% общая и 8,2% базовая.