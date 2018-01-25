Дело о пожаре в "Виктории": родители требуют повторной генетической экспертизы

Родственники девочек, погибших при пожаре в детском лагере «Виктория» в Одессе, потребовали повторной генетической экспертизы захороненных тел. Об этом сообщает ТСН.

Родные сомневаются в результатах предыдущей экспертизы, которые могли привести к тому, что тела девочек при захоронении перепутали.

«Мы хотим во всем разобраться, если мы похоронили детей, то чтобы мы хотя бы знали, что идем на могилку к своим детям. Вы понимаете, для родителей это очень важно», — рассказала журналистам мать Снежаны Арпентий.

В свою очередь родители погибшей Софии Мазур рассказали, что перед отдыхом их дочери удалили два зуба, тогда как у девочки, тело которой им выдали, все зубы были на месте.

«Отобранные образцы для исследования были уже подписаны и направлены на экспертизу ДНК с подписями и фамилиями детей. Это факт, который нас очень беспокоит, поскольку во время осмотра тела детей не были идентифицированы. Они были только пронумерованы», — утверждает адвокат потерпевших Татьяна Сягровец.

По ее словам, на момент похорон родители находились в шоке, поэтому сообщили о подозрениях только теперь.

Пожар на территории детского комплекса «Виктория» в Одессе произошел в ночь на 16 сентября 2017 года. В результате погибли три несовершеннолетние девочки — участницы хореографического коллектива «Адель». Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), прокуратура — по ст. 367 (служебная халатность) УК. Был задержан, в частности, директор комплекса Петрос Саркисян. 12 января 2018 года суд продлил его содержание под стражей еще на 2 месяца.