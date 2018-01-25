﻿

USD 28.87
RSS
поезд

В 2018 году билеты на поезда подорожают дважды

Инф. «ФАКТОВ»

25.01.2018 15:30 257

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

«Укрзалізниця» планирует в 2018 году повысить стоимость пассажирских перевозок. Об этом заявил и. о. председателя правления компании Евгений Кравцов в интервью 112.ua.

«Тариф на пассажирские перевозки не поднимался уже несколько лет. Мы видим необходимость в повышении тарифа в нынешнем году. В финансовый план на 2018 год мы заложили цифры двукратного повышения на 10% каждое. Два раза по 10%, чтобы это было плавно и не так заметно для людей», — рассказал Кравцов.

«Необходимость повышения тарифов продиктована и тем, что, к примеру, в социальном сегменте (плацкартных перевозок) у нас билеты зачастую дешевле, чем на автобусное сообщение на аналогичных направлениях. На самом деле, тарифы на перевозки пассажиров УЗ, возможно, самые низкие как в Европе, так и на постсоветском пространстве», — отмечает руководитель компании.

В будущем руководитель «Укрзалізниці» рассчитывает на четкое разделение двух сегментов пассажирских перевозок: социального (плацкарты, региональные поезда, перевозка студентов, пенсионеров, малообеспеченных) и коммерческого. «В высшем сегменте пассажирских перевозок, в которых нет социальной составляющей и которыми пользуются достаточно обеспеченные люди, мы должны иметь свободное ценообразование», — считает он.

Напомним, на 2018 год предусмотрена модернизация подвижного состава «Укрзалізниці».

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии