В 2018 году билеты на поезда подорожают дважды

«Укрзалізниця» планирует в 2018 году повысить стоимость пассажирских перевозок. Об этом заявил и. о. председателя правления компании Евгений Кравцов в интервью 112.ua.

«Тариф на пассажирские перевозки не поднимался уже несколько лет. Мы видим необходимость в повышении тарифа в нынешнем году. В финансовый план на 2018 год мы заложили цифры двукратного повышения на 10% каждое. Два раза по 10%, чтобы это было плавно и не так заметно для людей», — рассказал Кравцов.

«Необходимость повышения тарифов продиктована и тем, что, к примеру, в социальном сегменте (плацкартных перевозок) у нас билеты зачастую дешевле, чем на автобусное сообщение на аналогичных направлениях. На самом деле, тарифы на перевозки пассажиров УЗ, возможно, самые низкие как в Европе, так и на постсоветском пространстве», — отмечает руководитель компании.

В будущем руководитель «Укрзалізниці» рассчитывает на четкое разделение двух сегментов пассажирских перевозок: социального (плацкарты, региональные поезда, перевозка студентов, пенсионеров, малообеспеченных) и коммерческого. «В высшем сегменте пассажирских перевозок, в которых нет социальной составляющей и которыми пользуются достаточно обеспеченные люди, мы должны иметь свободное ценообразование», — считает он.

Напомним, на 2018 год предусмотрена модернизация подвижного состава «Укрзалізниці».