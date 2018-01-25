Канадский премьер повеселил серьезных гостей Давоса "утиными" носками (фото)

Премьер-министр Канады Джастин Тюдо выделился на фоне участников Всемирного экономического форума в Давосе своими носками. Об этом сообщает Financial Times.

И если в первый день форума фотографы подловили канадского премьера в голубых носках в черный горошек, то на второй — в синих носках с принтом из… желтых уточек.

Напомним, в августе Трюдо порадовал главу МВФ своими носками с… Чубаккой, в сентябре на встречу с президентом Украины надел яркие носки в полоску, а в ноябре ему подарили целый набор носков из Украины.

