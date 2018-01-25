﻿

USD 28.87
RSS
Джастин Трюдо

Канадский премьер повеселил серьезных гостей Давоса "утиными" носками (фото)

Инф. «ФАКТОВ»

25.01.2018 15:49 164

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Премьер-министр Канады Джастин Тюдо выделился на фоне участников Всемирного экономического форума в Давосе своими носками. Об этом сообщает Financial Times.

И если в первый день форума фотографы подловили канадского премьера в голубых носках в черный горошек, то на второй — в синих носках с принтом из… желтых уточек.

Напомним, в августе Трюдо порадовал главу МВФ своими носками с… Чубаккой, в сентябре на встречу с президентом Украины надел яркие носки в полоску, а в ноябре ему подарили целый набор носков из Украины.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии