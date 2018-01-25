Днепровский курсант вытащил из проруби двух мужчин (фото)

В Днепропетровской области курсант университета МВД Артем Каверин спас 57-летнего рыбака Федора Николаенко и его сына, которые провалились под лед на озере. Об этом «ФАКТАМ» сообщили в Днепровском государственном университете внутренних дел, в котором учится Артем.

«Это случилось в селе Горки. Местный житель пошел рыбачить на озеро неподалеку от своего дома. Когда мужчина через полтора часа не вернулся домой и не ответил на несколько телефонных звонков, его родные заволновались. Сын и его жена побежали к озеру: отец барахтался в воде, пытаясь выбраться на лед.

Сын с женой бросились на помощь. Действуя инстинктивно, они забыли об осторожности и тоже провалились под лед.

Женщине все-таки удалось выбраться из проруби. Понимая, что сама не сможет вытащить двух мужчин, она выбежала на дорогу и остановила первый попавшийся автомобиль. В нем в гости к родным ехал наш курсант Артем Каверин вместе со своими родителями", -- рассказали «ФАКТАМ» в университете.

«Я прошел всего несколько метров, как вдруг почувствовал, что лед под ногами начинает трескаться, — вспоминает курсант Артем Каверин. — Понял, что нужно быть очень осторожным, иначе и сам провалюсь в прорубь. Было видно, что старший из мужчин уже очень замерз и почти не двигался.

Мой папа достал из машины автомобильный трос, я бросил его рыбакам. Трос оказался коротковат, пришлось подползти по льду поближе к тонущим. Сначала вытащил из проруби старшего мужчину, который еле смог ухватиться за конец троса. После этого вытащил и второго. В это время мама в машине отогревала женщину, которая чудом смогла выбраться из проруби.

Вместе с папой мы отнесли рыбака в его дом. Он почти ни на что не реагировал. Сделали ему искусственное дыхание, принялись растирать его. А тут и медики подоспели".

«Мужчина провел в ледяной воде около часа. Но сейчас его жизни ничего не угрожает, — сказала „ФАКТАМ“ заместитель главного врача Синельниковской районной больницы Светлана Климова. — Хочется отметить, что курсант фактически спас рыбака, настолько умело действовал, оказывая ему первую медицинскую помощь».

«Сегодня я навещал Федора в больнице, — сказал Артем Каверин. — Спросил, пойдет ли он снова на рыбалку. Мужчина немного подумал, и ответил, что пойдет. Но позже. Я сказал ему: пусть перед тем, как идти на лед, вызывает меня».

*Артем Каверин навестил спасенного рыбака Федора Николаенко в больнице

Ранее fakty.ua сообщали о том, что в Тернопольской области мужчины выехали на машине на лед и провалились, один из них погиб.