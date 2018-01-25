Пользователи определили самую сложную в мире игру для смартфонов (видео)

Пользователи соцсетей обнаружили нового претендента на звание самой сложной игры для мобильных устройств. Это аркадная Trap Adventure 2, выполненная в ретростиле, в духе знаменитой в свое время игры Super Mario Bros.

Trap Adventure 2 была выпущена в 2016 году. В аннотации разработчик игры — Hiroyoshi Oshiba — честно предупреждает пользователей, что это возможно самая сложная, раздражающая и разочаровывающая игра из когда-либо появлявшихся. Также разработчик прогнозирует, что в какой-то момент игрок захочет выбросить телефон из окна, а потому Trap Adventure 2 не рекомендован людям вспыльчивым и неуравновешенным.

Что касается рецензий на игру, то очень часто звучат отзывы «созданная дьяволом», «пикселизированный мазохизм», «мучение в чистом виде».

Видео, дающее представление о принципе игры, просмотрели уже свыше 10,2 млн человек. Из видео понятно, что программа логично предсказывает следующий ход игрока, и именно этот ход неожиданно становится неосуществимым.

Напомним, ранее сообщалось, что непрерывная игра на мобильном телефоне в течение двух дней может грозить параличом или частичной слепотой.