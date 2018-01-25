Оккупанты накрыли Новотроицкое из тяжелых минометов

На протяжении сегодняшнего дня, 25 января, российско-оккупационные войска совершили два обстрела позиций украинских военнослужащих.

Оба случая нарушения режима тишины зафиксированы на Донецком направлении. Так, противник из 120-миллиметровых минометов вел огонь по нашим опорным пунктам возле Новотроицкого.

Кроме того, из гранатометов различных видов боевики обстреляли наши позиции под Водяным.

«В результате вражеского обстрела получил ранение военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Военные врачи квалифицируют состояние здоровья нашего защитника как удовлетворительное», — сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Как сообщалось ранее, 24 января оккупационные войска совершили три обстрела позиций украинской армии на Донбассе. Один наш воин получил ранение.