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Роман Сущенко

Адвокат обжаловал продление ареста журналисту Роману Сущенко

25.01.2018 19:22 40

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На решение российского суда о продлении содержания под стражей украинского журналиста Романа Сущенко подана апелляция.

«Я подал апелляционную жалобу на решение о продлении ареста украинскому журналисту Роману Сущенко на два месяца, до 30 марта 2018 года, принятое Московским городским судом», — сообщил адвокат Марк Фейгин в своем Twitter.

При этом защитник указал, что уже 27 января может лишиться адвокатской лицензии и не сможет больше защищать украинских политзаключенных.

«27 февраля 2018 года пройдет Совет адвокатской Палаты города Москвы, где меня хотят лишить статуса адвоката за несколько твитов! Я приглашаю СМИ поприсутствовать при этом событии. После оглашения решения я сделаю ряд публичных заявлений», — заявил Фейгин.

Напомним, 30 сентября 2016 года Романа Сущенко задержали в Москве, куда он приехал с частной поездкой к родственникам. 7 октября того же года украинцу было предъявлено надуманное обвинение в шпионаже, а ФСБ РФ заявила, что Роман Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В октябре 2017 года российские силовики закончили следствие по делу Сущенко.

А 24 января Московский городской суд продлил журналисту срок содержания под стражей до 30 марта 2018 года.

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