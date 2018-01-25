Всемирный банк готов давать Украине деньги на реформы (фото)

Всемирный банк готов поддерживать Украину на пути внедрения структурных реформ в экономике. Об этом на встрече с президентом нашей страны Петром Порошенко заявил президент группы Всемирного банка Джим Йонг Ким.

Как сообщили в пресс-службе главы Украинского государства, в ходе беседы президент Всемирного банка отметил принятие Верховной Радой Закона Украины о приватизации, указал на необходимости создания независимого Антикоррупционного суда в соответствии с Конституцией Украины и с учетом рекомендаций Венецианской комиссии, а также поддержал инициативу президента Украины по развитию сельской медицины в нашей стране с учетом лучших мировых практик.



Напомним, президент Украины Петр Порошенко прибыл в Давос на 48-е ежегодное заседание Всемирного экономического форума 24 января. Его визит продлится два дня, и на это время запланировано множество встреч с главами государств и правительств, руководителями международных финансовых организаций, президентами ведущих иностранных компаний, крупными инвесторами.

В частности, он 24 января он встретился с премьер-министром Израиля с Биньямином Нетаньяху, директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард, вице-президентом Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем.

Активным для президента был и остается сегодняшний день. Так, на встрече с президентом Швейцарии Аленом Берсе речь шла о важности активизации взаимодействия в вопросах возвращения в Украину замороженных активов, которые были незаконно выведены бывшими украинскими чиновниками.



В ходе беседы с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте Порошенко отблагодарил его за политическую солидарность и помощь Украине в противодействии российской агрессии. Он также отметил, что и в дальнейшем рассчитывает на поддержку Нидерландами политики санкций в отношении России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.



А с президентом Хорватии Андреем Пленковичем договорились создать двустороннюю рабочую группы по изучению уникального опыта Хорватии в мирной реинтеграции временно оккупированных территорий.