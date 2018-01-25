Выступление президента Порошенко в первом Украинском доме в Давосе (видео)

Президент Украины Петр Порошенко выступил в Украинском доме в рамках 48-го ежегодного заседания Всемирного экономического форума в Давосе.

В начале своей речи глава государства заявил, что ему очень приятно, что здесь «собрались множество друзей Украины — из частного и публичного сектора и от уважаемых международных финансовых институтов».