Выступление президента Порошенко в первом Украинском доме в Давосе (видео)
Президент Украины Петр Порошенко выступил в Украинском доме в рамках 48-го ежегодного заседания Всемирного экономического форума в Давосе.
В начале своей речи глава государства заявил, что ему очень приятно, что здесь «собрались множество друзей Украины — из частного и публичного сектора и от уважаемых международных финансовых институтов».
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