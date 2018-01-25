Сотрудники банка в Перу засняли на видео «привидение девочки» (видео)

Cотрудники одного из отделений банка Credit Bank BCP в столице Перу Лиме напугали пользователей интернета, выложив в сети видео, на котором заснят «призрак загадочной девочки». Они утверждают, что девочка, на вид лет десяти, взялась ниоткуда и, пробежав через помещение, исчезла в никуда.

В видеоролике спокойно беседуют двое мужчин (один из них оператор) и женщина. Как вдруг на заднем плане появляется фигура ребенка. «Я только что видел девочку», — говорит тот, кто ведет съемку. Его коллега, думая, что тот шутит, ухмыляется и поворачивается со словами: «В самом деле?» Оператор проходит по офису в поисках девочки, заворачивает за угол, но в помещении никого нет, кроме них троих. Тогда он говорит: «Я клянусь, что видел призрак девочки. Я покажу вам видео». Чуть позже он также заснял входную дверь в этом же помещении, которая открывается, а затем закрывается сама собой.

Многие из тех, кто посмотрел видео, восприняли его серьезно и пришли в ужас. Другие уверены, что это подделка. Некоторые же восприняли запись с энтузиазмом и принялись рассуждать о потустороннем, ссылаясь на собственный опыт.

Ранее сообщалось о том, что в Шотландии случайно сфотографировали «призрак утонувшего мальчика». Фигура ребенка четко видна на снимке, который сделали участницы вечеринки на берегу озера.