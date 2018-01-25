В ГПУ рассказали о кровавом следе группировки, руководимой бывшим главой «Укрспирта»
Преступная организация, которой руководил бывший директор государственного предприятия «Укрспирт» Михаил Лабутин, помимо многомиллионных хищений средств госбюджета, причастна к убийствам и покушениям.
Как сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган, члены данной группировки в 30 мая 207 года совершили умышленное убийство советника директора ГП «Укрспирт» Виктора Панкова.
«Участники преступной организации причастны к покушению на умышленное убийство
Как сообщалось ранее, бывшего руководителя «Укрспирта» Михаила Лабутина задержали в Румынии. Сейчас решается вопрос об его экстрадиции.
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