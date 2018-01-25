В ГПУ рассказали о кровавом следе группировки, руководимой бывшим главой «Укрспирта»

Преступная организация, которой руководил бывший директор государственного предприятия «Укрспирт» Михаил Лабутин, помимо многомиллионных хищений средств госбюджета, причастна к убийствам и покушениям.

Как сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган, члены данной группировки в 30 мая 207 года совершили умышленное убийство советника директора ГП «Укрспирт» Виктора Панкова.

«Участники преступной организации причастны к покушению на умышленное убийство 29.03.2017 заместителя руководителя ГП „Укрспирт“; покушению на умышленное убийство 01.05.2017 президента одной из спортивных федераций, с использованием противопехотной мины; покушение на умышленное убийство 23.06.2017 частного предпринимателя, с использованием самодельного взрывного устройства. Они также планировали совершение умышленных убийств других лиц, среди которых и министра внутренних дел Украины Арсена Авакова», — отметила представитель ГПУ.

Как сообщалось ранее, бывшего руководителя «Укрспирта» Михаила Лабутина задержали в Румынии. Сейчас решается вопрос об его экстрадиции.