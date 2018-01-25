Моуриньо остается в «МЮ» еще на два года (фото)

Один из самых востребованных футбольных специалистов мира Жозе Моуриньо продлил контракт с английским «Манчестер Юнайтед» до 2020 года с возможностью пролонгации еще на год, сообщает пресс-служба клуба.



Португалец возглавил «МЮ» в 2016 году, его предыдущий контракт с клубом был рассчитан до лета 2019-го. Под руководством 54-летнего португальца команда выиграла три трофея — Суперкубок Англии, Кубок английской лиги и Лигу Европы. Его зарплата в клубе равна 15,5 миллиона евро в год (больше — 16,8 миллиона — получает только Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити»).

После 24 туров «МЮ» занимает в чемпионате страны второе место, на 12 очков отставая от «Манчестер Сити».

За годы тренерской карьеры Жозе Моуриньо возглавлял также «Бенфику», «Порту», «Челси» (дважды), «Интер» и «Реал», добыв с командами 25 (!) трофеев. В начале прошлого года УЕФА включил португальца в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.

Ранее fakty.ua сообщали, что «Манчестер Юнайтед» второй год подряд возглавляет рейтинг самых прибыльных футбольных клубов: по итогам прошлого сезона доход клуба составил 676 миллионов евро.

