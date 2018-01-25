В результате крушения вертолета в Кременчуге погибли люди (фото, видео)

В Кременчуге Полтавской области в результате крушения вертолета погибли не менее трех человек.



«По предварительной информации, вертолет столкнулся с линией электропередач. Поэтому на месте работает полиция, которая оцепила территорию. ГСЧС его тушат», — сообщил спикер Национально полиции Ярослав Тракало в комментарии «Украинской правде».

Тем временем кременчугское издание «Телеграф» сообщает, что крушение потерпел вертолет Ми-8. Вероятнее всего, он зацепился за трос телевизионной вышки или провода высоковольтной линии электропередач, поскольку, по словам очевидцев, летел очень низко.



«На другой стороне Сухого Кагамлыка вечером летали вертолеты. Мы привыкли к ним, они по вечерам летают. Был туман и, наверное, вертолет задел или вышку, или линию электропередач. Мы услышали несколько взрывов», — рассказала жительница дома, недалеко от которого случилось ЧП.



Отмечается, один из районов города остается без света, поскольку спасатели обесточили линию электропередач. Продолжается ликвидация последствий аварии.

Напомним, 29 сентября прошлого года в Хмельницкой области близ села Берегели в результате падения учебно-военного самолета Л-39 погибли двое пилотов.

Фото «Телеграф»