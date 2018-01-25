Дочь Путина Катерина Тихонова рассталась с мужем

В четверг, 25 января, американское агентство Bloomberg сообщило о том, что младшая дочь президента России Владимира Путина Катерина Тихонова рассталась со своим мужем, бизнесменом Кириллом Шамаловым. Эту информацию подтвердили агентству на условиях анонимности четыре разных источника, вхожих в ближний круг Путина.

Шамалов больше не является миллиардером, коим он стал одновременно с женитьбой на Тихоновой. Но он по-прежнему работает топ-менеджером в нефтехимической компании «Сибур».

Bloomberg считает, что история взлета и падения Кирилла приоткрывает завесу тайны над тем, как организована система распределения богатств в путинской России. Молодой человек является сыном Николая Шамалова, старого друга президента России. Шамалов-старший вел и ведет бизнес с миллиардерами Леонидом Михельсоном и Геннадием Тимченко. Они как раз и являются основными владельцами «Сибура».

Кирилл Шамалов

И вот вам несколько странных случайных совпадений. Кирилл занимал неплохой пост в этой компании, но все же звезд с неба не хватал. И вдруг в 2012 году он собрался жениться на Катерине Тихоновой. То, что она является дочерью Путина, Кремль так официально и не признал до сих пор. Однако, видимо, случайно в 2012 году Михельсон и Тимченко значительно повысили Шамалова-младшего в должности и сделали молодому человеку по истине царский подарок — 4,3 процента акций «Сибура». В 2014 году Тимченко продал по бросовой цене мужу Тихоновой еще около 17 процентов своих акций на сумму 2,2 миллиарда долларов. Причем Кирилл получил под эту сделку кредит в Газпромбанке.

Казалось, Шамалов-младший прочно вошел в круг богатейших людей в России. Однако, в апреле 2017 года, как выяснилось теперь, Кирилл продал акции, полученные от Михельсона и Тимченко. А купил их… Михельсон! Причем Шамалов-младший не получил ни цента прибыли. Для него эта сделка была «нулевой». Его снова понизили в должности.

Один из источников утверждает, что у Кирилла просто забрали то, что он получил как знак доверия, когда стал членом семьи Путина. Все эти миллиарды были, говоря языком финансистов, трастовым фондом. И теперь он прекратил свое существование.

Конечно, Шамалов-младший не выброшен на улицу. Все-таки его отец и бывший тесть — друзья. Bloomberg оценивает сегодняшний капитал Кирилла примерно в 800 миллионов долларов. Основу этого состояния составляют 3,9 процента акций «Сибура», которые по-прежнему принадлежат бывшему зятю Путина. Это то, что он получил от отца.

Ни «Сибур», ни Шамаловы, ни Тимченко, ни Михельсон, и уж, конечно, ни пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков все это не комментируют.

Об апрельской сделке с акциями «Сибура» сообщалось и ранее. Но тогда, весной, Шамаловы попытались представить все, как цивилизованное выяснение отношений с партнерами. Якобы, полученные Кириллом акции в 2012 и 2014 годах были результатом финансовых обязательств Тимченко и Михельсона перед Шамаловым-старшим. А в прошлом году стало ясно, что эти акции принесли Шамаловым не совсем ту прибыль, на которую они рассчитывали. Поэтому договоренности аннулировали. Из этого вполне логичного объяснения выбивается только кредит Газпромбанка.

Тогда же высказывалась еще одна версия — Кирилл Шамалов избавляется от акций «Сибура», чтобы у Министерства финансов США не было оснований включать его в санкционные списки. Однако Bloomberg уверен, что Шамалов-младший остается для Вашингтона человеком, подпадающим под санкции. Впрочем, точно это станет известно в конце января, когда Минфин США объявит новый «черный» список россиян, на которых распространяются персональные ограничительные меры.

Напомним, что Николай Шамалов является акционером Банка Россия, который первым попал в американский санкционный список после аннексии Крыма.