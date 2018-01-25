Размещение в Интернете видео убийства директора харьковского «Горэлектротранссервиса» оказалось частью спецоперации СБУ

Выраженные на сайте Харьковского горсовета соболезнования родным и близким Владислава Васенко, директора харьковского КП «Горэлектротранссервис», скоропостижно скончавшегося на 46-м году жизни, оказались частью разработанного СБУ сценария по разоблачению его бывшей тещи.

Вечером 24 января несколько харьковских СМИ опубликовали запись с видеорегистратора: из внедорожника выходит мужчина, который падает прямо на дорогу. Его увозит «скорая». Вскоре медики сообщили, что водитель, которому стало плохо с сердцем, сам вызвал помощь. Однако госпитализация не помогла, и он скончался от обширного инфаркта миокарда.

По номеру автомобиля журналисты «вычислили»: умерший — известный в городе чиновник. Вскоре это подтвердило и сообщение пресс-службы горсовета. А на следующий день сотрудники СБУ задержали бывшую тещу «покойного». Ее обвинили в заказном убийстве экс-зятя.

Получив информацию о том, что жительница Харькова подыскивает исполнителя для убийства директора коммунального предприятия, оперативники СБУ разработали спецоперацию по разоблачению заказчицы. Было установлено, что женщина, желая отомстить бывшему зятю за прошлые обиды, да еще и вместе с дочерью получить в наследство его имущество, предложила киллеру десять тысяч долларов. Главным условием было — чтобы смерть выглядела естественной, рассказал «ФАКТАМ» спикер областного главка СБУ Владислав Абдула.

62-летняя женщина начала готовить убийство несколько месяцев назад. Она лично подыскала в уголовной среде надежного, как ей казалось, исполнителя. Договорилась, что тот «организует» экс-зятю внезапный сердечный приступ. И даже выдала несколько тысяч долларов задатка. Однако тот на преступление не решился и обратился в правоохранительные органы, рассказала «ФАКТАМ» пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Вита Дубовик.

Во время разработанной «многоходовки» убийство было детально сымитировано спецслужбой, его видео разошлось в интернете. Соболезнования от городского головы и коллег уверили заказчицу, что ее недруг мертв. И в момент передачи «киллеру» остальных денег женщину в четверг, 25 января, задержали. В настоящее время в рамках открытого уголовного производства следствие готовит ей подозрение в умышленном заказном убийстве из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц. Задержанной грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Избежавший смерти Владислав Васенко, судя по поданной в прошлом году декларации, имеет не очень большой доход, безоплатно пользуется чужой квартирой и двумя автомобилями жены. А также является конечным бенефициаром двух коммерческих предприятий и выплачивает взятые несколько лет назад кредиты.

Однако, по данным «ФАКТОВ» его бывшая теща, имеющая небольшой собственный бизнес в сфере развлечений, рассчитывала на большое наследство, которое должно было достаться ее дочери и внукам.

Кстати, о, возможно, незаконно, с использованием служебного положения приобретенном чиновником богатстве в прошлом году заявили активисты «Всеукраинской антикоррупционной палаты». По их заявлению было открыто уголовное производство по признакам незаконного обогащения. В его материалах указывается, что в 2011—2016 годах зарплата Васенко составила 750 тысяч гривен, но при этом он открыл банковские счета на 6,59 миллиона гривен, неоднократно отдыхал за границей и купил двухэтажный особняк.

Также бывшая жена в 2016 году подала заявление в полицию о похищении экс-супругом их общей дочери, утверждая, что ей не дают видеться с девочкой. В настоящее время бывшая семья делит в суде совместно нажитое имущество.

Как сообщали fakty.ua, летом прошлого года полиция Луганской области предотвратила заказное убийство одного из предпринимателей Северодонецка.