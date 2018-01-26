Крушение вертолета в Кременчуге: по уточненным данным, погибли четыре человека

В результате крушения вертолета «Ми-8» в Кременчуге Полтавской области, которое произошло 25 января около 19.00, погибли четыре человека — все, кто был на борту. Винтокрылая машина, принадлежащая частному акционерному обществу «Авиакомпания «Украинские вертолеты», зарегистрированному в Киеве, выполняла учебно-тренировочный полет и врезалась в тросы, удерживающие телевышку местной телевизионной компании «Визит».

«Кажется, упал вертолет напротив улицы Великокахновской, через речку. Зарево видно, сирена гудела, пропал свет в наших домах. Когда все происходило, то окна так задрожали, что мама подумала, что взорвался чей-то дом. Было три хлопка, первый самый сильный!» — пишут очевидцы в социальных сетях.

Из-за того, что повреждены линии электропередач, обесточены два района промышленного города — Петровка и частично Кохновка.

Как стало известно интернет-изданию «Кременчугская газета», слушатели компании «Украинские вертолеты» проходили курс подготовки по системе ночного видения. В Кременчуг из Киева на подготовку прибыло три экипажа. Они должны были отлетать 10 часов с приборами ночного видения. Одна из жительниц города пишет в Facebook, что она наблюдала, как два дня вертолеты летали над железной дорогой, которая идет к нефтеперерабатывающему заводу.

«Прям зависали. Такое впечатление, что контролировали приезжающие грузовые поезда», — делится своими наблюдениями женщина.

А вот жители квартала 278 утверждают, что взрыв вертолета произошел еще в воздухе и не в районе телевышки. То есть не исключают того, что с машиной что-то произошло чуть раньше и она, потеряв управление, начала падать, зацепив при этом вышку.

Все версии трагедии будет изучать специально созданная комиссия, которая прибудет в Кременчуг в пятницу. Помочь следствию должен и черный ящик.

На месте трагедии работают сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, полиция и медики. Спустя почти три часа после падения винтокрылой машины пожар не удалось затушить.

Представители компании «Украинские вертолеты», прибывшие в Кременчуг, от комментариев отказываются.

Между тем в полиции сообщили, что уже установлен свидетель, который видел, как вертолет задел лопастью трос телевышки, после чего упал и вспыхнул.

Пока остается непонятным, почему пилоты летали на столь низкой высоте рядом с телевышкой, зная об этом препятствии.