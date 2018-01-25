В годовом отчете ПАСЕ Украину и хвалят, и упрекают

Украина показывает значительный прогресс на пути реформ, однако еще многое предстоит сделать. Об этом говорится в годовом отчете Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы, обнародованном 25 января.

«Ассамблея приветствует позитивные изменения и прогресс, достигнутый в течение отчетного периода в ряде стран… В Украине — амбициозная программа реформ, принятая после Революции Достоинства, несмотря на сложные обстоятельства, являющиеся результатом российской агрессии на востоке Украины и незаконной аннексии Крыма», — говорится в документе.

При этом отмечается, что у ПАСЕ вызывают беспокойство усиление политической риторики в Украине после событий Євромайдана и российской агрессии на востоке Украины, поляризация работы СМИ, недостаточно сбалансированное соотношение между официальным языком и языками национальных меньшинств в новом образовательном законе, а также коррупция, подрывающая доверие общества к политической и судебной системам.

«Ассамблея призывает украинское руководство в полном объеме выполнить рекомендации Венецианской комиссии по Закону „Об образовании“; повысить темпы реформ с целью борьбы с повсеместной коррупцией в стране и обеспечить, чтобы эти реформы дали ощутимые и конкретные результаты», — сказано в отчете.

Отметим, после заслушивания отчета вице-президент ПАСЕ, народный депутат Украины Владимир Арьев отметил, что в прошлом году наша страна выполнила беспрецедентное количество решений Европейского суда по правам человека, а также запустила масштабные реформы, несмотря на войну на востоке и аннексию Крыма. Кроме того, он также призвал ПАСЕ быть осмотрительными в тех сигналах, которые организация посылает Российской Федерации.

«Мы можем отправить неверный сигнал России, там могут подумать, что мы не реагируем на аннексию Крыма и агрессию на востоке Украины… Надеюсь, мы проявим мудрость и не позволим реализовать те шаги, которые хочет принять Российская Федерация», — заявил он.

Напомним, 23 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию «О гуманитарных последствиях войны в Украине», в которо говорится о тяжелой гуманитарной ситуации в Украине в результате войны на востоке страны и аннексии Крыма. ПАСЕ призывает Россию «прекратить финансовую и военную поддержку самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик», а также обеспечить соблюдение прав человека и безопасность людей, живущих в Крыму.