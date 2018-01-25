Звезда детских сериалов канала Disney арестован в Калифорнии за серию вооруженных ограблений

В среду, 24 января, полиция города Бербанк (штат Калифорния) задержала популярного актера Адама Хикса за несколько вооруженных ограблений. Суд распорядился арестовать его. 25-летний Хикс может выйти под залог в размере 350 тысяч долларов.

Адам начал свою карьеру в Голливуде еще ребенком. Он снялся в нескольких фильмах («12 Рождественских собак», «Лохматый папа»), а также в популярных телесериалах канала Disney, в том числе в сериале «Зик и Лютер», в котором исполнил одну из главных ролей. В 2015 году Хикс был партнером Дженнифер Лопес в триллере «Поклонник». В этом году ожидается выход в прокат нового фильма с Адамом «Переключение передач».

Как сообщает Variety, Хикса задержали около 14.00 по местному времени вместе с 23-летней девушкой Дэнни Тамбуро. Рано утром в полицию Бербанка обратился 52-летний мужчина, который рассказал, что его пытались ограбить двое молодых людей. Рыжий парень сунул ему прямо в лицо пистолет и потребовал бумажник. Мужчина сумел оттолкнуть грабителя и убежал. Парень стрелять в него не стал.

Пока патрульные разбирались с этим инцидентом, в течение буквально нескольких минут в полицию обратились еще трое пострадавших. Во всех случаях приметы грабителя совпадали. Кроме того, стало известно, что подозреваемые перемещаются по городу в автомобиле Kia темного цвета. Во время задержания Адам Хикс сопротивления не оказал. Часть отобранных у жертв ценных вещей обнаружили в машине. За рулем была Дэнни Тамбуро.

Оказалось, что Хикс уже знаком полиции. Его арестовывали по другим причинам дважды в 2017 году — в июле и сентябре.