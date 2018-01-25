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ДТП во Франции

Масштабное ДТП со школьным автобусом во Франции: травмированы 22 ребенка

Инф. «ФАКТОВ»

25.01.2018 23:22 75

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Представители местных властей департамента Жер (Gers) сообщили о том, что на юго-западе Франции, в поселке Мансье произошло ДТП с участием школьного автобуса, в результате которого травмированы 22 ребенка. Об этом сообщает ABC News.

«В департаменте Жер заявляют, что травмированы 22 ребенка, семеро из них — серьезно. Также пострадали четверо взрослых», — говорится в сообщении.

Согласно поступившей информации, автобус с 45 учениками средней школы и пятью взрослыми, включая водителя, столкнулся с автомобилем. Пока неизвестно, сколько людей находилось в легковушке.

Инцидент вызвал во Франции широкий резонанс, так как в прошлом месяце в этой стране в ДТП со школьным автобусом погибло шестеро подростков. После аварии в стране было принято решение ограничить скорость передвижения транспорта на загородных дорогах.

Ранее сообщалось о том, что в центральной турецкой провинции Эскишехир разбился туристический автобус, в результате чего 11 человек погибли и еще 44 получили травмы.

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