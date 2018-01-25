Маньяка из Соломенского района задержали

Маньяка, который нападал на женщин в Соломенском районе Киева, задержали. Об этом «ФАКТАМ» сообщили жители района. После того, как одна из пострадавших рассказала о произошедшем в «Фейсбуке», местные жители решили поймать этого человека самостоятельно. Но их опередили сотрудники полиции.

- Сейчас этот человек задержан и находится в отделении полиции, — рассказала «ФАКТАМ» одна из пострадавших. — Оказалось, он живет в бараке, сейчас там сотрудники полиции. Но мы очень боимся, что его отпустят. Поскольку ни в одном из случаев до изнасилования, слава Богу, не дошло, его действия не могут считаться тяжким преступлением. Есть информация, что ему вменяют всего лишь мелкое хулиганство. Остается надеяться, что это не так. Потому что в таком случае он завтра же выйдет вечером на улицу и опять будут нападать на женщин!

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Соломенском районе Киева орудует маньяк. Молодой мужчина подстерегает женщин возле супермаркета, после чего идет за ними следом и нападает в безлюдном месте.