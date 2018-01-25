Зарубежные компании готовы инвестировать в развитие 4G-связи в Украине, - Порошенко

Более 80 мировых компаний обратились с просьбой о встрече с президентом Петром Порошенко во время Всемирного экономического форума для обсуждения инвестиционных проектов в нашей стране. Многие из них готовы инвестировать в развитие 4G связи в Украине, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

«Многие компании готовы инвестировать в развитие 4G связи в Украине, и это очень хорошая характеристика того, насколько популярна Украина сейчас среди инвесторов и насколько они верят в наш успех», — сказал Порошенко.

Также президент напомнил, что был принят новый закон о приватизации, который позволит запустить прозрачную процедуру приватизации имущества. Кроме того, глава государства отметил роль Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Всемирного банка, Международного валютного фонда (МВФ) и других в поддержке украинских реформ.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко принимает участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Глава государства уже провел множество встреч, в частности, директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард, президентом группы Всемирного банка Джим Йонг Кимом и другими.