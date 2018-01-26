Сердитый Котик отсудил у кофейной компании 710 тысяч долларов

Федеральный суд штата Калифорния принял решение по необычному делу о защите авторских прав. Истцом выступала частная компания Grumpy Cat Limited вместе с кошкой по имени Тардар Соус, которая во всем мире известна как Grumpy Cat. Называют это лохматое животное русскоязычные пользователи интернета по-разному — Сердитый Котик, Хмурый Кот, Злой Кот, или просто Грампи Кэт.

Тардар Соус прославилась благодаря своему необычайно угрюмому виду. Ее популярность началась с нескольких фотографий, которые в 2012 году выложил на сайте Reddit брат Табаты Бундесен, владелицы кошки. Сначала Сердитый Котик стал мемом. Вскоре Табата основала компанию Grumpy Cat Limited и зарегистрировала торговую марку. С того момента никто в мире не имел больше права использовать изображения Тардар Соус, а также словосочетание Grumpy Cat без ведома и согласия Бундесен.

За два года с небольшим существования компании Сердитый Котик заработал для Табаты около 100 миллионов долларов!

Среди тех, кто заключили контракт с Grumpy Cat Limited была и американская кофейная компания Grenade. В договоре от 2013 года четко указывалось, что она имеет право использовать изображение Сердитого Котика только для рекламы одного продукта — капучино Grumppuccino. За это компания заплатила Бундесен 150 тысяч долларов. Однако спустя некоторое время Табата узнала, что Grenade продает и другие свои продукты, привлекая покупателей Сердитым Котиком. Это был жареный кофе в зернах и фирменные футболки.

Иск был подан в 2015 году. В нем подчеркивалось, что Grenade грубо нарушила авторские права и товарные знаки компании, управляющей правами кошки.

Владельцы кофейной компании заявили, что Сердитый Котик и Табата Бундесен тоже не выполняли договор, так как не упоминали их бренд в социальных сетях и на телевидении. Представителям кошки также ставили в вину, что при заключении контракта было обещано, что кошка примет участие в фильме, где также снимутся голливудские актеры Уилл Феррелл и Джек Блэк, но этого не произошло.

Суд принял сторону Сердитого Котика, предписав выплатить 710 тысяч долларов США за ущерб, нанесенный из-за нарушения авторских прав и товарных знаков, а также один доллар за ущерб, нанесенный нарушением договора.

Courthouse News сообщает, что сама знаменитая кошка на непродолжительное время появилась на судебном заседании, но не присутствовала при вынесении решения.