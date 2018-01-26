Лукашенко отменил "налог на тунеядцев"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет, который отменяет так называемый «налог на тунеядцев». Документ освобождает неработающих граждан от сбора на финансирование госрасходов, сообщает пресс-служба главы белорусского государства.

В апреле 2015 года Лукашенко подписал декрет «О тунеядцах», в соответствии с которым неработающие и не платящие налогов более полугода трудоспособные жители республики должны ежегодно уплачивать сбор в размере 20 базовых величин (более 200 долларов). После прошедших в прошлом году в Белоруссии акций недовольных декретом, названных «маршами нетунеядцев», власти решили временно приостановить взимание сбора и усовершенствовать документ.

«В новый декрет не вошли нормы о взимании с трудоспособных неработающих граждан сбора на финансирование государственных расходов. При этом лица, ранее признававшиеся плательщиками этого сбора, освобождены от его уплаты», — говорится в сообщении.

В декрете предусмотрено, что с 1 января 2019 года неработающие граждане будут производить оплату субсидируемых государством услуг по их полной стоимости, конкретный перечень услуг поручено определить правительству.

В ведомстве подчеркнули, что документ определяет меры властей для содействия гражданам в трудоустройстве, стимулированию трудовой занятости и самозанятости населения. С этой целью предусмотрено создание постоянно действующих комиссий из числа депутатов, специалистов местных органов власти и представителей общественных объединений.

«Декрет предоставляет комиссиям широкие полномочия, в том числе по принятию решений об освобождении на определенное время <…> от обязанности оплачивать услуги по полной стоимости при наличии у граждан трудной жизненной ситуации», — уточняют в пресс-службе.

Ранее сообщалось о том, что в августе прошлого года президент Беларуси решил выяснить точное количество безработных в стране и причины, по которым граждане не трудоустроены.