«Барселона» -- последний полуфиналист Кубка Испании

Стал известен последний полуфиналист розыгрыша Кубка Испании. Вслед за «Севильей», «Валенсией» и «Леганесом» путевку в квартет сильнейших команд турнира завоевал обладатель трофея трех последних сезонов «Барселона».

Несмотря на поражение в первом матче на поле «Эспаньола» (0:1) команда Эрнесто Вальверде на родном стадионе «Камп Ноу» сломила сопротивление земляков-каталонцев — 2:0. Счет в поединке на 9-й минуте открыл уругваец Луис Суарес, а на 25-й точным ударом отличился Лионель Месси (на фото).

При этом гол аргентинца стал для «Барсы» юбилейным, четырехтысячным на легендарном стадионе (с 1957 года).

Отмечу, что в этой встрече в составе каталонцев дебютировал вышедший на замену бразильський полузащитник Фелиппе Коутиньо, который недавно перешел из «Ливерпуля» за 120 миллионов евро (плюс 40 миллионов в виде бонусов).

Кстати, «Барселона», продавшая накануне за 10 миллионов евро в китайский «Хэбей Чайна Форчун» аргентинца Хавьера Маскерано, согласовала с турецкой компанией Beko новый партнерский договор на улучшенных условиях. В рамках трехлетнего контракта каталонский клуб будет зарабатывать 19 миллионов евро в год. Логотип Beko разместят на лицевой стороне тренировочных футболок и ветровок «сине-гранатовых» (ранее он размещался на спине тренировочных маек и на рукавах всех комплектов формы).

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