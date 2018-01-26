Полиция ищет бомбу в столичном ТРЦ "Украина"

Правоохранители проверяют крупный торговый центр в столице после анонимного звонка о заминировании здания. Об этом сообщает «Информатор».

На месте дежурят автомобили полиции, скорой помощи и спасатели. Доступ к зданию перекрыт ограничительной лентой.

«В полицию позвонил неизвестный и сообщил, что он заминировал торгово-развлекательный центр. Незнакомец сделал звонок с таксофона», — сказано в сообщении.

Правоохранители оцепили здание. Всех посетителей и сотрудников вывели на улицу. Идет проверка здания на наличие взрывчатки. На месте работают ГосЧС, взрывотехники и медики.

Остроту ситуации придает тот факт, что вечером в ТРЦ проходил квест по мотивам фильма «Звездные войны». В нем участвовали 38 команд по 6 человек в каждой. Киевская полиция «не щадила» ни имперцев, ни повстанцев и всех «выдворила» из «Украины». Ребятам доигрывать пришлось на улице.

Ранее сообщалось о том, что в Одессе задержали юношу, который сообщил о ложном минировании аэропорта и требовал 4 млн грн.