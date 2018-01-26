В квартире экс-главы налоговой Клименко обнаружены изделия Faberge

Во время обысков в «квартире Клименко» представители Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) обнаружили изделия Faberge. Об этом говорится в сообщении агентства в Facebook.

«Учитывая общественный интерес к событиям, которые имели место во время передачи в управление квартиры в одном из жилых комплексов города Киева по адресу: бульвар Тараса Шевченко, дом 27 Б, кв. 32, Национальное агентство информирует, что во время приема-передачи в управление квартиры работниками Национального агентства, Главной военной прокуратуры ГПУ и Национальной полиции, было обнаружено многочисленные объекты движимого имущества», — отмечается в сообщении.

По предварительной идентификации изделия определены как произведения художественного и ювелирного искусства.

Сейчас правоохранители уточняют происхождения этих объектов, их художественную ценность и коммерческую стоимость.

Напомним, что против бывшего главного налоговика Клименко открыто дело о госизмене. Санкция статьи 111 Уголовного кодекса предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества. Сам же Клилменко в феврале 2014 года покинул Украину. В 2015 году Генпрокуратура пообещала, что при попытке въехать в страну Клименко будет арестован. В январе 2017 года квартира экс-главы налоговой была передана управляющей компании.