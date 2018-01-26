В Киеве начал работу центр по борьбе с киберпреступностью

В Киеве открылся первый ситуационный центр по обеспечению кибербезопасности, созданный на базе департамента контрразведывательной защиты интересов государства. Об этом сообщается на официальном сайте Службы безопасности Украины.

«Ключевыми возможностями центра станут система обнаружения и реагирования на киберинциденты и лаборатория компьютерной криминалистики. Они позволят предупреждать кибератаки, устанавливать их происхождение, анализировать для совершенствования противодействия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуационный центр готов предоставлять необходимую защиту не только объектам критической инфраструктуры, государственным учреждениям и предприятиям.

«Любой представитель большого, среднего и даже малого бизнеса может обратиться в центр за консультациями и помощью», — обещают в СБУ.

Ранее сообщалось о том, что ежегодно количество выявленных киберпреступлений увеличивается в среднем на 2,5 тыс.