В центре города в Германии обнаружили 500-килограммовую бомбу

Пресс-служба муниципалитета немецкого города Бохум на западе страны сообщила о том, что правоохранителями в центре города обнаружена 500-килограммовая бомба.

«От десяти до 12 тысяч были эвакуированы из центра города», — говорится в официальном аккаунте муниципальных властей в Twitter.

Всех людей вывели, в частности, из исторического здания городской ратуши. После эвакуации будет произведен ее контролируемый подрыв.

Ранее сообщалось о том, что эвакуации подвергся 26 января и торговый центр «Украина» в столице, посетителей которого попросили покинуть здание после звонка анонима о минировании.