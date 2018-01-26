В центре города в Германии обнаружили 500-килограммовую бомбу
Пресс-служба муниципалитета немецкого города Бохум на западе страны сообщила о том, что правоохранителями в центре города обнаружена 500-килограммовая бомба.
«От десяти до 12 тысяч были эвакуированы из центра города», — говорится в официальном аккаунте муниципальных властей в Twitter.
Всех людей вывели, в частности, из исторического здания городской ратуши. После эвакуации будет произведен ее контролируемый подрыв.
Ранее сообщалось о том, что эвакуации подвергся 26 января и торговый центр «Украина» в столице, посетителей которого попросили покинуть здание после звонка анонима о минировании.
#BoBombe — Die Evakuierung wird frühestens um 18 Uhr abgeschlossen sein; jetzt 215 Kräfte im Einsatz pic.twitter.com/XEUYah7nfP
— Stadt Bochum (@bochum_de) 25 января 2018 г.
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