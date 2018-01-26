Пожар в больнице в Южной Корее: погибли более 30 человек
Более тридцати человек погибли и около 40 пострадали в южнокорейском городе Мильян в результате пожара в пятницу. Об этом сообщает агентство Рёнхап.
Согласно информации властей, возгорание, предположительно, произошло в отделении неотложной помощи на первом этаже главного здания больницы имени короля Седжона. Огонь удалось погасить только через 1 час 40 минут.
Во время пожара в больнице находилось около 100 пациентов.
Ранее сообщалось о том, что взрыв бытового газа в селе Новоселки Макаровского района на Киевщине и последовавший за ним пожар привели к гибели человека.
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