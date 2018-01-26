﻿

USD 28.87
RSS
Пожар в больнице

Пожар в больнице в Южной Корее: погибли более 30 человек

Инф. «ФАКТОВ»

26.01.2018 3:49 38

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Более тридцати человек погибли и около 40 пострадали в южнокорейском городе Мильян в результате пожара в пятницу. Об этом сообщает агентство Рёнхап.

Согласно информации властей, возгорание, предположительно, произошло в отделении неотложной помощи на первом этаже главного здания больницы имени короля Седжона. Огонь удалось погасить только через 1 час 40 минут.

Во время пожара в больнице находилось около 100 пациентов.

Ранее сообщалось о том, что взрыв бытового газа в селе Новоселки Макаровского района на Киевщине и последовавший за ним пожар привели к гибели человека.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии