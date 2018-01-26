Пожар в больнице в Южной Корее: погибли более 30 человек

Более тридцати человек погибли и около 40 пострадали в южнокорейском городе Мильян в результате пожара в пятницу. Об этом сообщает агентство Рёнхап.

Согласно информации властей, возгорание, предположительно, произошло в отделении неотложной помощи на первом этаже главного здания больницы имени короля Седжона. Огонь удалось погасить только через 1 час 40 минут.

Во время пожара в больнице находилось около 100 пациентов.

Ранее сообщалось о том, что взрыв бытового газа в селе Новоселки Макаровского района на Киевщине и последовавший за ним пожар привели к гибели человека.