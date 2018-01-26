Родным Романа Сущенко вручат журналистский орден «За мужество», - адвокат

Близким украинского журналиста Романа Сущенко, незаконно удерживаемого в московском СИЗО «Лефортово», в конце января вручат награду Премии имени Андрея Сахарова — журналистский орден «За мужество». Об этом «Укринформу» сообщил адвокат журналиста Марк Фейгин.

«31 января в Киеве жюри Премии имени Андрея Сахарова „За журналистику как поступок“ вручит Анжелике и Юлии Сущенко журналистский орден „За мужество“. Мой подзащитный горд, что было принято такое решение», — сказал Фейгин. Он напомнил, что 8 февраля Роману Сущенко, незаконно обвиняемому в России в шпионаже, исполнится 49 лет, и призвал небезразличных людей поздравить узника Кремля.

Также адвокат сообщил, что количество материалов, представленных российским следствием в деле Сущенко, увеличилось с 10 до 11 томов. «Роман Владимирович начал знакомиться с последним томом дела. Я чуть отстал в графике ознакомления, но в ближайшие дни планирую наверстать отставание», — сказал защитник и спрогнозировал, что они закончат ознакомление с материалами к 12 февраля.

Напомним, что 24 января Московский городской суд продлил срок содержания под стражей Роману Сущенко на два месяца — до 30 марта 2018 года.

Как сообщали fakty.ua, Марк Фейгин подал апелляцию на продление срока содержания под стражей украинскому журналисту.