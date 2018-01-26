Зятя Путина уличили в супружеской неверности (фото)

В пятницу, 26 января, агентство Open Media сообщило причину разрыва семейных отношений Катерины Тихоновой и Кирилла Шамалова. Дочь президента России рассталась с мужем, потому что он ей изменял. Шамалова, похоже, уличили в любовной связи с Жанной Волковой, светской красавицей, проживающей в Лондоне.

Катерина Тихонова

На ее страничках в соцсетях обнаружены фотографии, на которых Жанна изображена с таинственным кавалером. Снимки отбирались очень старательно. Лица мужчины не видно ни на одном из них.

Первый датируется 14 февраля 2017 года. Волкова танцует с кавалером. Очевидно, красавица провела День Святого Валентина вместе с ним.

Два других снимка сделаны в Москве в сентябре. На одном Жанна сидит в модном ресторане. Ее руку нежно держит в своей какой-то мужчина. Видны его дорогие запонки и часы. На втором парочка обнимается и целуется у окна, за которым видны огни российской столицы.

В западных СМИ продолжают обсуждать информацию о разводе Тихоновой и Шамалова. Никаких официальных подтверждений или, наоборот, опровержений никто не дает. Учитывая большое количество разводов в ближайшем окружении Путина, некоторые делают вывод, что таким образом представители российской элиты пытаются защитить себя и своих близких от американских и европейских санкций.

Жанна Волкова