Украине удалось остановить блицкриг по возвращению РФ в ПАСЕ, — Арьев

«Нам удалось остановить блицкриг по возврату РФ и провести много важных переговоров, которые добавляют оптимизма на будущее. Наша борьба за правду, верховенство права и права человека продолжается. В сессии ПАСЕ-2018 все только впереди», — так прокомментировал завершающуюся январскую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы народный депутат Украины Владимир Арьев, избранный вице-президентом ПАСЕ.

По его словам, ассамблея поддержала важные поправки украинской делегации в резолюцию «Развитие процедуры мониторинга». «Кроме очередного напоминания об агрессии на Донбассе и аннексии Крыма, ассамблея вновь потребовала от РФ выполнять резолюции ПАСЕ по этим вопросам. В контексте усилий генсека Совета Европы и других сторонников безусловного возвращения РФ, это может быть важным сигналом для тех, кто хочет продать принципы за восстановление российского финансирования», — сообщил Владимир Арьев.

Как уже писали fakty.ua, Владимир Арьев сообщил, что новая резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы дает основания украинцам, пострадавшим от действий России, подавать иски в Европейский суд по правам человека