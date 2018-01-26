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ПАСЕ

Украине удалось остановить блицкриг по возвращению РФ в ПАСЕ, — Арьев

Инф. «ФАКТОВ»

26.01.2018 13:50 131

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«Нам удалось остановить блицкриг по возврату РФ и провести много важных переговоров, которые добавляют оптимизма на будущее. Наша борьба за правду, верховенство права и права человека продолжается. В сессии ПАСЕ-2018 все только впереди», — так прокомментировал завершающуюся январскую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы народный депутат Украины Владимир Арьев, избранный вице-президентом ПАСЕ.

По его словам, ассамблея поддержала важные поправки украинской делегации в резолюцию «Развитие процедуры мониторинга». «Кроме очередного напоминания об агрессии на Донбассе и аннексии Крыма, ассамблея вновь потребовала от РФ выполнять резолюции ПАСЕ по этим вопросам. В контексте усилий генсека Совета Европы и других сторонников безусловного возвращения РФ, это может быть важным сигналом для тех, кто хочет продать принципы за восстановление российского финансирования», — сообщил Владимир Арьев.

Как уже писали fakty.ua, Владимир Арьев сообщил, что новая резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы дает основания украинцам, пострадавшим от действий России, подавать иски в Европейский суд по правам человека

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