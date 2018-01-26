В Закарпатье ввели карантин из-за гриппа
В Береговском районе Закарпатской области вводят карантин из-за резкого увеличения заболеваемости ОРВИ и гриппом. Такое решение принято районной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Как сообщает Закарпатская облгосадминистрация, карантин вводится с понедельника, 29 января. Не будут работать детские учебные заведения района (общеобразовательные школы, детсады, школы искусств).
Продлится карантин две недели, до 9 февраля.
Напомним, ранее до 5 февраля был введен карантин в школах еще одного района — Тячевского.
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