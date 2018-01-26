Группировка экс-главы "Укрспирта" готовила теракты в Украине, - Аваков

Преступная организация во главе с экс-директором «Укрспирта» готовила террористические атаки на государственные учреждения. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, комментируя задержание в Румынии бывшего руководителя «Укрспирта».

«Речь идет о большой группе злоумышленников, совершившей несколько заказных убийств и покушений на убийство в городе Киеве. Из них названы не все, только те, которые следствие приняло решение открыть, — сказал Аваков. — Группа боевиков готовила террористические атаки на государственные учреждения, в том числе и устранение ряда государственных функционеров, министра и других должностных лиц».

Напомним, ранее Генпрокуратура озвучила данные следствия о том, что преступная организация, которой руководил бывший директор государственного предприятия «Укрспирт», помимо многомиллионных хищений средств госбюджета, причастна к убийствам и покушениям.