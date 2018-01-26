Порошенко принимает участие во Всемирном форуме в Давосе (прямая трансляция)
Участие в дискуссии принимают: Виктор Хальберштадт, профессор Лейденского университета (Германия), Йоханнес Хан, Европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства; Петр Порошенко, президент Украины; Анджей Дуда, президент Польши; Даля Грибаускайте, президент Литвы.
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“ Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил. ”