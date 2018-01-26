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Порошенко принимает участие во Всемирном форуме в Давосе (прямая трансляция)

Порошенко принимает участие во Всемирном форуме в Давосе (прямая трансляция)

Инф. «ФАКТОВ»

26.01.2018 14:11 55

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Участие в дискуссии принимают: Виктор Хальберштадт, профессор Лейденского университета (Германия), Йоханнес Хан, Европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства; Петр Порошенко, президент Украины; Анджей Дуда, президент Польши; Даля Грибаускайте, президент Литвы.

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