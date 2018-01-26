В Украине действовали десятки сайтов, связанных с международным терроризмом

В украинской доменной зоне сайтов, действовали десятки интернет-ресурсов, пропагандирующих идеи международного терроризма. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Указывается, что во время проверки оперативной информации и благодаря плодотворному сотрудничеству с IT-компаниями, было установлено, что террористические веб-ресурсы незаконно зарегистрированы в Украине и администрируются из других стран.

Как следствие заблокирован тридцать один сайт, на котором пропагандировалась деятельность международных террористических организаций, запрещенных в Украине.

«Работа подразделений СБУ по выявлению и блокированию террористических веб-ресурсов любого направления, которые зарегистрированы в Украине с нарушением действующего законодательства, продолжается», — заявили в ведомстве.

Отметим, 25 января в Киеве был открыт Ситуационный центр обеспечения кибернетической безопасности. Ключевыми возможностями Центра станут система обнаружения и реагирования на киберинциденты и лаборатория компьютерной криминалистики, а задачами — предупреждение кибератак, установление их происхождения, анализ и противодействие.

Оборудование и программное обеспечение для работы Центра были получены в рамках выполнения первого этапа Соглашения о реализации трастового фонда Украина—НАТО по вопросам кибербезопасности.

При этом в СБУ заверяют, что Ситуационный центр будет оказывать необходимую защиту не только объектам критической инфраструктуры, государственным учреждениям и предприятиям, но и представителям крупного, среднего и даже малого бизнеса.

Как ранее писали «ФАКТЫ», СБУ разоблачила четырех агентов российских спецслужб, которые передавали секретную информацию оккупантам через социальные сети.