Саакшавили заявил, что его хотят выдворить в Польшу

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили утверждает, что Украина обратилась к Польше с просьбой о его реадмиссии (реадмиссия — согласие государства на прием обратно своих граждан, а в некоторых случаях — иностранцев, прежде находившихся или проживавших в этом государстве, которые подлежат депортации из другого государства). Об этом Саакашвили заявил во время заседания в Апелляционном суде Киева, где рассматривается жалоба Генпрокуратуры на отказ Печерского райсуда столицы отправить лидера партии «Рух нових сил» под домашний арест.

«Я официально заявляю, что позавчера украинский МИД обратился к МИД Польши с вопросом, согласна ли Польша на мою реадмиссию. Это я хочу убежать или вы хотите, чтобы я убежал?» — сказал Саакашвили. По словам бывшего президента Грузии, украинские власти якобы мотивировали свою просьбу тем, что его хотят убить «некоторые украинские радикальные националистические группы».

Михеил Саакашвили считает, что власть не заинтересована в его присутствии в Украине.

Напомним, что бывший президент Грузии подозревается в пособничестве участникам преступных организаций и финансировании действий, совершенных с целью захвата государственной власти. Речь идет об обвинениях экс-президента Грузии в получении от беглого олигарха времен Виктора Януковича Сергея Курченко около полумиллиона долларов на организацию протестных акций в Киеве. Сам Саакашвили отрицает, что его финансируют олигархи.

Как ранее сообщали fakty.ua, в Апелляционный суд Киева поддержать бывшего президента Грузии пришел ряд народных депутатов, в том числе Юлия Тимошенко.