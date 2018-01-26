"Мы боремся с коррупцией не ради получения безвиза или сотрудничества с МВФ", — Порошенко
«Рад принять участие в интерактивной сессии „Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента?“. Сегодня мы находимся в ситуации, когда Россия развернула необъявленную войну против нас всех. Поэтому, учитывая такое положение вещей, мы должны думать о новых коалициях, программах или новых подходах. Мое предложение простое и понятное: у нас должна быть общая коалиция, совместный ответ и совместная программа, чтобы противостоять агрессии», — заявил во время дискуссии в Давосе президент Украины Петр Порошенко.
Во время выступления, говоря о вызовах, стоящих перед Европой, Петр Порошенко упомянул о двух основных — популизме и фейковых новостях. В свою очередь польский лидер Анджей Дуда, вместе с президентом Литвы Далей Грибаускайте принимающий участие в дискуссии, назвал фейковые новости частью гибридной пропаганды.
Говоря о произошедших в Украине преобразованиях, Петр Порошенко напомнил, что наша страна уже более двух лет не покупает российский газ. «Мы выиграли в Стокгольмском арбитраже у России. Газ не должен быть оружием в руках россиян. А Северный поток-2 — тест на единство Европы», — отметил Петр Порошенко.
Президент Украины назвал борьбу с коррупцией одной из приоритетных задач. «Мы боремся с коррупцией не ради получения безвизового режима или сотрудничества с Международным валютным фондом. Борьба с коррупцией — один из приоритетов моего президентства», — заявил Петр Порошенко.
Как сообщали fakty.ua, президент Украины заявил, что наша страна в скором времени будет в топ-50 рейтинга Doing Business.
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