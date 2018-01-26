Президиум Верховного суда России окончательно отказал Навальному в регистрации как кандидата в президенты

В пятницу, 26 января, стало известно, что Президиум Верховного суда России признал законным отказ Центральной избирательной комиссии (ЦИК) зарегистрировать инициативную группу оппозиционера Алексея Навального, выдвинувшую его кандидатом в президенты. Об этом сообщил «Интерфакс».

По данным агентства, «судья 22 января принял решение об отказе в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании».

Юрист основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов написал в Twitter: «Уверен, Президиум Верховного суда никогда не выносил решения с такой скоростью».

Действительно, Навальный подал жалобу в президиум 18 января. В ней он пытался оспорить решение нижестоящих инстанций о запрете на его выдвижение кандидатом в президенты.

До этого в регистрации оппозиционеру отказала ЦИК. Это произошло 25 декабря 2017 года. В своем решении члены ЦИК сослались на то, что Навальный был осужден за тяжкое преступление (дело «Кировлеса»). Согласно законодательства, осужденный не имеет права баллотироваться в течение 10 лет после снятия и погашения судимости.

Навальный пошел по инстанциям. Он обжаловал отказ ЦИК в регистрации в Верховном суде РФ, который признал недопуск законным.

Апелляционная коллегия суда отклонила жалобу Навального на этот вердикт. Затем политик обратился в Конституционный суд России с жалобой на противоречие закона о выборах президента Конституции РФ, однако суд отказался рассматривать жалобу.

Президиум Верховного суда оставался последней инстанцией в России, которая могла повлиять на решение ЦИК.

Теперь Навальный и его адвокаты намерены обжаловать отказ допустить оппозиционера к участию в президентских выборах в Европейском суде по правам человека.

В Страсбурге Навального уже хорошо знают. В среду, 24 января, он лично присутствовал на слушаниях по делу «Навальный против России». Большая палата ЕСПЧ провела их на основании пяти жалоб оппозиционера, которые касаются семи случаев его задержания в ходе различных публичных мероприятий. Навальный, после всех этих задержаний привлекавшийся к административной ответственности, требует признать наличие политической составляющей в деле о его задержаниях.

В феврале прошлого года палата, состоящая из семи судей ЕСПЧ, уже вынесла свое решение по этому делу, признав нарушения прав Алексея Навального на свободу и личную неприкосновенность, на справедливое судебное разбирательство и свободу собраний. Ему также была присуждена компенсация в размере около 60 тысяч евро.

Интересы Навального 24 января защищала Анна Морелян. Она заявила, что административные задержания оппозиционера не были обоснованы, так как его задерживали за одиночный пикет и прогулки, во время которых к нему подходили люди и журналисты, что не может считаться митингами.

«Его право на свободу было нарушено, потому что его воззрения не отвечают воззрениям правящей партии», — указала адвокат. Татьяна Михайлова, второй юрист, выразила уверенность в том, что реальная цель задержаний Навального, который известен своей антикоррупционной деятельностью, — «ограничить и подавить его в действиях в качестве оппозиционного лидера, которого больше всего боится Путин».

Сам Навальный заявил: «То, что Палата ЕСПЛ из семи судей выразила нежелание рассматривать политическую составляющую в моем деле, стало оружием российской пропаганды. Я подвергаюсь преследованиям со стороны российских властей, потому что Путин боится меня как серьезного политического оппонента».

Представитель Министерства юстиции России Михаил Гальперин в своем выступлении обратил внимание судей на то, что «человек, выходящий в центр Москвы в сопровождении ста человек и толпы журналистов, вызывает высокую вероятность нарушения порядка». Гальперин заверил, что ОМОН действовал исключительно деликатно, не применяя дубинок и слезоточивого газа при задержании Навального.

Он заявил, что оппозиционер выходил не на спонтанные прогулки и одиночные пикеты, а на спланированные несанкционированные марши и демонстрации. Кроме того, представитель российских властей уверен, что Навальный сознательно провоцировал свои задержания, поскольку это поднимает его рейтинг.

Навальный с иронией заметил: «Мне было интересно послушать, как приятно вести политическую жизнь в Москве: мизерные штрафы, вежливая полиция… Мою политическую деятельность можно назвать беспроблемной только по сравнению с судьбой Нельсона Манделы!»